Municipales 2020. Juliette Ponzevera : "Il faut recréer le lien entre la population et la municipalité, mettre l'humain au coeur de la mandature"

- Pourquoi avez-vous décidé d'être candidate ?

- D'abord pour offrir aux saint-florentins une alternative à la gestion municipale actuelle qui montre aujourd'hui ses limites. Mais aussi pour offrir à notre jeunesse la possibilité d'avoir un avenir meilleur que celui qui leur est programmé actuellement dans leur village. Aujourd'hui à San Fiurenzu, il est très compliqué de se loger, d'accéder à la propriété notamment à cause des prix exorbitants pratiqués dans le domaine de l'immobilier sur la commune. Notre jeunesse est donc obligée de quitter leur village.



- Sous quelle étiquette vous présentez-vous ?

- Nous sommes une liste d'ouverture sans étiquette politique. Nous avons des gens de toutes tendances avec chacun son domaine de compétences. Il y a même des gens qui ne se sont jamais intéressés à la politique mais qui ont vraiment à coeur de faire avancer et de faire rayonner San Fiurenzu.



- Avec quels soutiens ?

- D'abord avec le soutien du président du conseil de l'exécutif, Gilles Simeoni. Je suis élue à l'Assemblée de Corse, je fais partie de la majorité territoriale. Ensuite avec le soutien du député Michel Castellani, j'étais sa suppléante aux dernières législatives. Enfin, beaucoup d'autres élus municipaux nous soutiennent également, au niveau local dans le nebbiu, la conca d'oru et même dans le grand Bastia et la Corse en général.



- Quel bilan tirez-vous de l'action du maire sortant ?

- Je n'ai pas de bilan à faire. Nous souhaitons simplement proposer un autre developpement pour San Fiurenzu, avec une vision précise des choses, à court, moyen et long terme. Tous les détails sont dans notre programme.



- Quelles critiques pourriez-vous faire de ce bilan ?

- Je ne suis pas là pour critiquer un maire en place ou la politique qui est menée actuellement à San Fiurenzu. Personnellement je suis là pour proposer autre chose. Le bilan ce sera au maire sortant de le faire et aux habitants d'en juger.



- Quel est votre projet pour cette potentielle mandature ?

- C'est un projet qui s'articule en quatre axes :

Premier axe : "démocratie et transparence" où est détaillée notre vision au niveau de l'emploi public, de la vie associative, de la commande publique.

Deuxième axe : " l'environnement, l'aménagement et le développement économique." L'une de nos priorités dans la mandature sera d'élaborer le PLU (Plan local d'urbanisme) de la commune dans un esprit d'équilibre entre la préservation des espaces naturels et le necessaire developpement des espaces urbains.

En étroite collaboration avec la population et les commerçants, nous établirons un plan de développement durable de la commune qui sera la colonne vertébrale de notre futur PLU.

Il y est également question d' aménagement et d'occupation du domaine maritime .

Le littoral étant très fréquenté, nous allons demander à récupérer la gestion de notre domaine maritime pour mieux l'aménager et le préserver.

Pour que San Fiurenzu vive toute l'année, nous aimerions développer un tourisme d'affaires allié à un tourisme culturel car nous possédons un patrimoine environnemental et architectural unique en Corse ainsi que l'agro-tourisme grâce à un partenariat avec le grand site Vignoble Patrimoniu - Golfe de San Fiurenzu. Notre village doit pouvoir devenir un véritable laboratoire d'un tourisme raisonné et durable.

Enfin, nous voulons faire de San Fiurenzu un village ancré dans le XXIème siècle, moderne, numérique et doté d'infrastructures adaptées permettant de réduire le phénomène de saisonnalité dont souffrent la commune et ses habitants.

Le troisième axe : "santé, social et sécurité".

Nous avons à coeur de créer une maison de santé pluridisciplinaire qui sera ouverte 7j/7 et rayonnant sur le territoire de la Conca d'Oru et du Nebbiu.

Au niveau social, nous voulons développer l'offre de logements sociaux communaux et favoriser l'accession à la propriété pour les primo-accédants grâce au dispositif de la Collectivité de Corse, "Una casa per tutti".

Au niveau sécurité, nous devons nous donner les moyens d'anticiper et de protéger la population des risques liés aux phénomènes climatiques comme ceux qui ont touché notre commune en novembre 2016.

Enfin, le 4ème axe : "éducation, culture, jeunesse et sport"

Pour la petite enfance, nous voulons créer une véritable structure moderne et adaptée aux besoins de la population.

Il sera également indispensable de restructurer l'école en la dotant d'outils numériques et en développant le plurilinguisme

Un des enjeux majeurs de notre mandature sera de créer un véritable complexe sportif à l'échelle inter-communale car nous sommes la seule région de Corse à ne pas en posséder.

Enfin, nous réhabiliterons le site de la citadelle avec la création d'un théâtre de verdure et d' une médiathèque avec bibliothèque et espace de co-working.



- Quelle est votre priorité ?

Nous en avons plusieurs :

L'élaboration du PLU car c'est ce document qui fixera des règles claires applicables à tous, la création d'un veritable complexe sportif, accroître considérablement les offres de stationnement et réorganiser le plan de circulation du village, arborer et verdire notre village.



- L'axe fort de votre programme ?

- Recréer le lien entre la population et la municipalité, mettre l'humain au coeur de la mandature.



- Quelle est la principale problématique de votre ville ?

- San Fiurenzu s'essouffle, manque de vision, d'ambition et de dynamisme tout au long de l'année.



- Quel score comptez-vous obtenir ?

- L'objectif est de gagner.



- Pensez-vous gagner ?

- Evidemment !