Mort de Jacques Chirac : la réaction de la de la Fédération Les Républicains de la Haute-Corse

La Fédération des Républicains de Haute Corse, tout comme de nombreux corses, particulièrement touchés par la disparition de l'ancien Président de la République, s'associe à la douleur de Bernadette et Claude Chirac et de leur famille.



Jacques Chirac, au destin hors du commun, aimait si profondément la France, qu'il a su dire « non », non aux pressions de nos grands alliés au moment de la guerre en Irak.



Il a su dire non aux extrêmes, aussi.



Jacques Chirac, aimait aussi profondément les Français et les Français l'aimaient car il était, tout simplement, humain, proche d'eux, et ardent défenseur d'une France sociale et rurale.



Quelque soient nos convictions politiques, il n'y a pas un français qui à un moment où un autre, n'ait été fier de la France, incarnée par Jacques Chirac.



En ce moment si particulier pour notre Fédération, nous appelons tous nos membres à rendre un dernier hommage à Jacques Chirac.



Nous invitons également tous les Corses, quelque soit leur appartenance politique, à venir assister à la messe qui sera donnée à sa mémoire le samedi 28 septembre 2019 à 16 heures en l’église Saint Jean-Baptiste de Bastia.



Merci Président Chirac.