Monument préféré des Français 2022 : Le site préhistorique de Filitosa représentera la Corse en finale

L'annonce a été faite mercredi 29 juin 2022, à l'occasion de l'émission Le village préféré des Français qui a récompensé la commune alsacienne de Bergheim : c'est le site préhistorique de Filitosa qui a été retenu pour représenter la Corse au Monument préféré des Français 2022, l'émission de Stéphane Bern qui sera diffusée en septembre sur France 3. Deux autres monuments de la région étaient en lice : la maison Bonaparte à Ajaccio et la citadelle de Calvi.Les 14 lieux sélectionnés - un par région -sont désormais soumis au vote des téléspectateurs avant la finale qui devrait se tenir à l'occasion des Journées européennes du patrimoine (17 et 18 septembre). Pour voter et soutenir le monument préféré, vous avez jusqu’au 22 juillet 12h sur le site de l'émission ou par téléphone au 32 45 (0,80€/min+prix appel).