Montagne corse : La réhabilitation du Paesolu d’Aïtone au cœur des projets du Comité de massif pour 2022

Une priorité essentielle

La réponse in lingua nustrale du président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, tombe lapidaire : « Bien sûr que nous comptons le faire et que nous le faisons déjà ! Et nous allons le faire encore plus et mieux ! ». Il semble un peu interloqué par la mercuriale et par la nécessité de répéter que « le développement de l’intérieur et de la montagne est une priorité essentielle depuis notre accès aux responsabilités. Ces projets, nous les portons en partenariat avec l’ensemble des acteurs : les communes, les intercommunalités, le Parc naturel, les professionnels de la montagne et le Comité de massif ». Il ne comprend pas plus pourquoi « vous opposez dans votre question le Comité de massif… C’est une instance qui n’existait pas, une sorte de parlement de la montagne qui permet de faire mûrir les projets et de les proposer ensuite à la décision ». Quand au Plan Avenir montagne, il réaffirme que « la Corse s’est déjà positionnée de façon positive, grâce à un travail politique de fond que nous avons mené sur le long terme, que ce soit dans les entretiens avec Jean-Baptiste Lemoyne (Secrétaire d'État chargé du Tourisme), Joël Giraud (Secrétaire d'État chargé de la ruralité), ou de façon générale avec le gouvernement et l’ensemble des acteurs ». Avant de lâcher désabusé : « Il est clair que nous avons un problème de communication ou de circulation de l’information ».



Des projets financés

Histoire de rafraichir les mémoires, le président de l’Exécutif revient sur les dossiers déjà présentés et actés par le Comité de massif pour les années 2021-2022 « des dossiers qui sont structurants et, pour la plupart d’entre-eux, validés par les services de l’État » pour un total de 23 millions €. Et de lister : « Nous poursuivons la programmation sur la rénovation, avec les contraintes urbanistiques que vous connaissez, des refuges du parc ». Sont concernés cette année : le refuge d’Asinau, a Casa di l’artigiani sur la commune de Lugo di Nazza, la Maison du tourisme sur la commune de Zonza, le site de l’Ercu sur la commune de Lozzi, le chemin historique de transhumance, Caprunale, porté par la Collectivité de Corse, la réhabilitation d’une bergerie à Sari-Sulinzara. « Tous ces projets sont portés en partenariat avec l’ensemble des acteurs pour un montant de 8,5 millions € ». Il confirme les projets pour 2022 : la réhabilitation du château de Quenza dans l’Alta Rocca, la valorisation patrimoniale et touristique des couvents d’Orezza et de Casabianca après celui de Merusaglia dans le cadre d'A Strada Paolina, la réhabilitation des refuges d’Ortu di u Piobbu et de Ciuttulu di i Mori, le sentier de Prunelli di Fiumorbu, la maison forestière de Ghisoni et la réhabilitation du Paesolu d’Aïtone. « Le tout pour 14,5 millions € ». Gilles Simeoni précise que ces choix relèvent de la décision du Conseil exécutif et du Comité de massif : « La circulaire, qui organise la sélection des projets, prévoit qu’en Corse, c’est le Conseil exécutif qui choisit sur sélection du Comité de massif. Nous souhaitons travailler en partenariat avec l’État. Le préfet de Corse a été invité à participer à ces travaux pour que nous puissions valider les décisions ensemble ». Il pointe, lui aussi, la difficulté d’ingénierie des porteurs de projets des petites communes : « Il faut qu’on essaye d’être meilleurs de ce côté-là ». Et conclut : « Nous allons essayer d’avancer le plus vite possible ».



N.M.