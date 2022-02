Mondial Indoor d’aviron : le bronze pour Frédéric Kowal de l'Aviron Haute-Corse !

« C’est tout simplement énorme ! » Ce sont les premiers mots de Fred Kowal en regardant l’écran de contrôle. « 3ème des championnats du monde, c’est une grosse perf pour moi. Jamais je n’aurais réalisé y arriver. Si l’américain était intouchable, les autres places étaient très disputées car on se tenait en tout juste une seconde. Je ne me suis pas posé de questions. J’ai fait un gros départ ce qui n’était pas spécialement prévu et j’ai vu que les autres n’étaient pas dans le rythme. Alors j’ai tenu, tenu, j’ai accentué les écarts pour accrocher cette 3ème place. C’est aussi mon 6ème record de France et en 1 mois j’ai gagné 2 secondes ! ».





Ces championnats du monde étaient très relevés et l’Europe n’était représentée que par trois concurrents : un finlandais, un norvégien et donc un français Fred Kowal. Ce dernier représentait non seulement l’Europe, la France mais aussi la Corse où il est licencié au club Aviron Haute-Corse de Paul Mattia.

Outre les 3 Européens, en lice ce samedi à 15h10 dans cette catégorie 50/54 sur 2000 m, 3 asiatiques, 3 africains, 3 américains et 3 représentants de l’Océanie.





En raison de la pandémie, ces championnats se déroulaient en distanciel, en visio et Fred Kowal a disputé cette finale depuis l’école et mairie annexe de Trova sur la commune d’Alata.



Si l’Américain Andrew Benko s’avérait intouchable avec ses 6’09.9, Fred a pu décrocher à la force de ses jambes et de ses bras une superbe 3ème place, derrière le finlandais Klaus Geiger (6’12.1) en 6’16.7 ce qui constitue son nouveau record de France de la spécialité et dans sa catégorie. Un record de France qu’il avait déjà battu en janvier en 6mn 18sec 10.

La suite ?

Fred se donne le temps de la réflexion. peut-être s'orienter vers le 5 000 m ..