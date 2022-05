Mois de l’Europe : une programmation riche pour mettre en valeur l’appartenance de la Corse au projet européen

Cette année 2022 est une année charnière pour l’Europe en Corse, entre le programme FEDER-FSE Corse 2014-2020, qui arrive à échéance le 31 décembre 2023, et le programme FEDER-FSE+ Corse 2021-2027 qui démarre. A l'occasion symbolique de la Fête de l’Europe du 9 mai la Cullettività di Corsica, autorité de Gestion des fonds européens sur le territoire, a dressé le bilan de son action et présenté les perspectives pour les six ans à venir.





117 millions d’euros entre 2021 et 2027

La Cullettività di Corsica s’est engagée dès 2019 dans un processus de concertation avec les professionnels, les acteurs socio-économiques ainsi qu’avec les citoyens pour définir un programme au plus près des besoins et attentes du territoire. Ainsi, le programme présenté à l’occasion de ce Comité de Suivi à la Commission européenne retranscrit les grandes orientations pour la Corse, telles qu’un renforcement de l’accompagnement des entreprises, le développement des systèmes de communication numérique, la diminution de la dépendance énergétique par l’optimisation de la capacité de production d’énergies vertueuses et la rénovation énergétique des infrastructures, le soutien à la mobilité durable, et la lutte contre les inégalités économiques, sociales et territoriales.

Suite à un processus de négociation avec la Commission européenne et l’Etat, la Cullettività di Corsica a obtenu une maquette financière équivalente à celle de la précédente période de programmation, soit 117 millions d’euros.