Mister France 2026 : qui est Romain Biaggi, le candidat qui va représenter la Corse ?

Et si Mister France 2026 était originaire de Corse ? Le 17 janvier prochain, 30 candidats issus de toute la France vont s’affronter au théâtre André-Malraux de Rueil-Malmaison, à côté de Paris, pour tenter de succéder à Mathieu Bedini, Mister France 2025. Parmi eux se trouve Romain Biaggi, élu Mister France Corse 2025 au mois de juin. Un concours auquel ce Bastiais en formation pour devenir convoyeur de fonds n’avait pas envisagé de participer au départ. « J'étais un peu fermé à l'idée de concourir à Mister France Corse : j’ai joué dans la série Plaine orientale et dans le moyen-métrage A Morra de Laurenzo Massoni, et je voulais vraiment rester dans le côté cinéma, et non pas la photographie. »





Mais sans lui annoncer, sa copine l’inscrit au concours. « Elle m’a fait participer à des défilés, mais sans me dire pourquoi. À la fin, elle m’a dit qu’elle m’avait inscrit à l’élection et que j’étais obligé d’y aller. J’y suis allé, et j’ai été élu. » Depuis, Romain Biaggi porte fièrement les couleurs de la Corse et se prépare activement pour la finale nationale. « J’ai hâte de partir et de pouvoir représenter la Corse à Paris ! On se rejoint tous à Lyon dix jours avant l’élection pour faire connaissance, mais aussi pour s’entraîner : on va certainement apprendre à défiler, à s’exprimer, à répondre aux questions… » En plus de sa préparation, il a fait appel à Virginie Aiello, sa cousine, qui l’aide à prendre les photos destinées à apparaître sur ses réseaux sociaux.





Une volonté de représenter la Corse





Pour cet ancien combattant de MMA, participer à Mister France dépasse la simple compétition. « Le MMA est un sport qui m'a remis sur le bon chemin. C'est une discipline où l'on apprend à se contrôler, à garder ses émotions, à gérer son temps, à avoir une alimentation et une vie saine. Et je suis un compétiteur dans l'âme. Tout est bon à prendre dans le concours, mais j'y vais pour gagner. » Au-delà du titre, il s’agit pour lui de représenter la Corse et de mettre en avant ses valeurs et sa culture. Passionné par la nature, la mer, la pêche et la chasse, Romain Biaggi souhaite montrer que l’île n’est pas seulement un décor touristique, mais un territoire vivant avec ses traditions. « J’ai envie de montrer que la Corse n'est pas enterrée : on est là, on existe et on va jusqu'au bout. »





S’il est élu Mister France, il espère pouvoir « mettre en avant la Corse » à travers les différentes représentations auxquelles il va participer. Et s’il n’est pas élu, « j’ai quand même quelques portes qui se sont ouvertes ». « J'ai été contacté par des agences, des publicités qui sont déjà en train de se préparer pour après. » Pour autant, Romain Biaggi est persuadé qu’il va réussir à briller sur la scène de la finale nationale. « Je pars du principe que si je ne finis pas premier, j'aurais quand même une écharpe. Je suis assez confiant là-dessus et comme je suis quelqu'un d'assez compétiteur, je reste vers celui qui va vouloir toucher le sommet. Moi aussi, je veux monter au sommet, et c'est en s'entraînant et en suivant les bons qu'on devient excellent. »



Pour remporter le titre, le Bastiais va notamment devoir compter sur le public, qui est majoritaire pour décerner l’écharpe au grand gagnant. « Actuellement, j’essaie d’être le plus suivi possible sur mes réseaux sociaux pour avoir un maximum de visibilité. Et bientôt, un lien va sortir et les gens pourront sélectionner directement leur candidat favori. J’espère que les Corses vont voter pour moi. Un Corse a déjà été élu en 2023, et j'espère que ce sera encore le cas cette année. En tout cas, je vais tout faire pour gagner. »

