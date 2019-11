Mise en route du fonds social de solidarité « Corsica sulidaria »

Ce fonds social trouve son origine dans les entretiens que le Président de l’Assemblée de Corse a menés avec les représentants insulaires des distributeurs de carburants, dans le cadre du mouvement des « gilets jaunes » en novembre 2018. Au cours de la rencontre du 3 décembre qui a suivi entre le Président de l’Assemblée de Corse, le collectif contre la cherté du carburant et le groupe Vito-Rubis, l’idée de la création d’un fonds consacré notamment à la mobilité des Corses et alimenté par les acteurs de la filière carburant, qui viendrait conforter les actions engagées par les pouvoirs publics en la matière, a été avancée.

Devant l’urgence sociale et la nécessité d’une mobilisation rapide de toutes les forces vives de la société, l’Assemblée de Corse a acté la création de ce fonds le 21 décembre 2018.

Ce fonds de dotation a pour but de favoriser et soutenir des projets collectifs ou individuels, facilitant les mobilités et encourageant toute autre initiative innovante dans le domaine des transports. La délibération a prévu que le champ d’intervention de ce fonds pouvait être élargi, le cas échéant, à l’alimentaire, le logement ou tout autre domaine constitutif de l’inclusion sociale. Au fil des travaux menés par la Conférence des Présidents, la volonté des élus a été de faire de ce Fonds social de solidarité un projet de mécénat collectif, au nom de la responsabilité sociétale de toutes les entreprises et de toutes les personnes qui participent à l’économie corse et qui souhaitent s’investir, chacune à leur niveau, en faveur d’une société équitable.

Le fonds de dotation pourra créer ou accompagner les actions et les projets visant à faire reculer la pauvreté et les inégalités dans différents domaines : mobilité, alimentation, santé, logement, handicap, lutte contre les discriminations, formation et insertion professionnelle, jeunesse.

Il s’agit de mécénat au service de l’inclusion sociale. Les statuts du fonds « Corsica sulidaria » ont été adoptés le 25 mai 2019 par l’Assemblée de Corse et la déclaration a été faite en préfecture le 18 octobre 2019.



Ce jeudi ce fonds a procédé à Bastia et Ajaccio en visioconférence, à l’élection du bureau, la mise en place d’une commission des finances, d’un comité de projets et des premiers projets. « On entre dans une phase opérationnelle » se réjouit J.-G. Talamomi. «On appelle les Corses à participer à cette aventure car il y a les mécènes mais aussi les particuliers qui peuvent y adhérer »

Lors de la présentation de ce fonds ce jeudi Véronique Albertini a souligné le coté novateur de ce fonds : « Au niveau national, il n’y a pas de fonds de dotation pour lutter contre la précarité. Cette démarche est bien spécifique à la Corse ».

Pour Jean-Martin Mondoloni, président du groupe Per l'Avvene à l'Assemblée de Corse, «Il est important de souligner qu’il y a eu consensus général à l’assemblée et cela a mobilisé des énergies aussi bien publiques que privées et en ce sens c’est déjà une réussite ».

Mais pour Paul Scaglia, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, « il est important de se mettre au travail au plus tôt car il y a une attente des gens dans le besoins »

Satisfaction aussi de Lauda Guidicelli, Conseillère exécutive en charge de la jeunesse, des sports, de l'égalité femmes-hommes : « On est dans une intelligence collective pour répondre à la demande et pour lutter contre la précarité et sortir des chiffres importants de celle-ci ».

La prochaine réunion se déroulera le 18 décembre.



Jean-Guy Talamoni est revenu, pour CNI, sur la création de ce fonds…