Militants nationalistes détenus à Paris : rassemblement de soutien à Ajaccio

"Cela fait maintenant plus d'un mois que Julien Muselli, Ghjilormu Garelli et Adrien Matarise sont emprisonnés dans des prisons françaises et que Nathalie Vincensini est assignée à résidence à Marseille en attente d'un procès qui, nous le savons que trop bien, n'est pas pour demain" expliquaient les personnes rassemblées devant la préfecture.



"Éloignés des leurs et de leur terre, c'est à nous, peuple corse, de leur porter soutien et de demander le rapprochement de nos amis à la prison de Borgu afin qu'ils puissent être proches de leur famille et mettre fin à ces systèmes de double peine. Ce n'est pas un message de paix que porte là l'Etat français à notre pays. Nous lutterons toujours contre l'injustice et afin d'obtenir ce rapprochement" i.

"D'altre azzione sè da vene sin'à u so ritornu in Corsica" préviennent-ils.