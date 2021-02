Midgard compte sur le vote du public corse pour pouvoir créer un emploi

La start up Midgard est la seule entreprise corse à avoir sélectionnée pour prétendre à un prix auprès de la Fabrique Aviva via un concours soumis au vote du public.Créée en juin 2019, Midgard a été fondée par Anne Sophie, cadre, ingénieure en analyse de données et Laurent Terramorsi, pompier professionnel. Alliant innovation technologique et de service, Midgard est la seule plateforme qui propose des modules implémentant de l’intelligence artificielle sur de la cartographie d’images drones dans des scénarios propres à la sécurité civile.Midgard ne se limite pas aux seuls feux de forêts, elle développe une plateforme complète de collecte et d’analyse pour la sécurité civile, avec des applications sur les feux urbains, les inondations, les séismes ou encore les avalanches (catastrophes naturelles).De début octobre à mi-novembre, 1150 projets ont été déposés sur le site internet de la Fabrique Aviva.Le projet MidGard a été sélectionné le 15 décembre par les partenaires Mazars & Ticket For change, pour accéder prochainement à la phase de vote et aux concours régionaux.C’est actuellement le seul projet insulaire à être représenté.Le vote du grand public se réalisera via la plateforme la Fabrique Aviva jusqu’au 09 février 2021. Des jurys régionaux seront ensuite organisés, composés d’experts et partenaires. Leur note comptera pour déterminer les 3 grands gagnants de chaque région.Ce sont ainsi 15 projets au total qui remporteront chacun 60 000 euros. Le meilleur projet de chaque région se présentera devant un jury final à Paris. Celui-ci élira son projet coup de cœur, qui remportera 100 000 eurossupplémentaires. « Nous visons les 60 000 euros dans un premier temps, explique Laurent Terramorsi, co-fondateur. Cette somme nous permettrait de créer un emploi d’embaucher au local une personne supplémentaire ».Pour voter pour le projet MidGard, il suffit de se connecter ou de créer un compte sur le site internet de la Fabrique Aviva puis de distribuer vos 10 votes.Cette phase de votes comptent pour 40% de la note globale d'évaluation du projet.Pour soutenir Midgard : https://www.lafabriqueaviva.fr/fr/