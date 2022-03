Mgr François Bustillo : les proches d'Yvan Colonna "méritent d’être respectés dans leur intimité et dans leur dignité"

1. Yvan Colonna est décédé. La mort d’un être humain n’est jamais une banalité. Nous le portons dans la prière en ce moment.

2. Sa famille est en deuil. Nous prions pour eux et nous croyons qu’ils méritent d’être respectés dans leur intimité et dans leur dignité.

3. De nombreuses personnes sont allées naturellement vers les églises. L’Église accompagne dans les moments heureux et malheureux ; toujours ouverte pour nous réconforter de nos peines et pour engendrer des initiatives de réconciliation.

4. Des temps de veillée et de prière pourront être organisés avec les curés pour contribuer à une vie sociale apaisée dans l’espérance.