Mgr De Germay à Bastia pour célébrer Saint Antoine

Pour cette fête importante pour la ville, l’évêque d’Ajaccio, Mgr Olivier De Germay, avait tenu à être présent pour dire la messe avec le père provincial Filippo Bezu et les moines du couvent.

Distanciation oblige, seule une trentaine de personnes avait pu prendre place dans l’église où l’on notait la présence du président de l’Exécutif de Corse, Gilles Simeoni, du maire de la ville, Pierre Savelli, et de quelques uns de ses adjoints.

A l’extérieur, des tentes et des sièges avaient été installés afin qu’une cinquantaine de fidèles puissent suivre la messe, via des haut-parleurs diffusant la retransmission en direct sur les ondes de Radio Salve Regina.



Mgr de Germay est revenu sur cette période difficile du confinement. «Le confinement a été l’occasion pour nous de s’interroger sur notre façon de vivre, une vie qui va trop vite, une vie qui ne respecte peut-être pas la création. Ce sera l’occasion de repartir différemment, dans une vie plus harmonieuse, plus paisible entre nous. Le jeûne eucharistique a été l’occasion aussi de faire grandir en nous la soif, la faim de Dieu. C’est l’aspect positif du confinement. St Antoine est un grand saint, un grand prédicateur. Ma présence ici aujourd’hui à Bastia pour célébrer St Antoine, est aussi l’occasion de remercier les frères capucins dont la présence ici est très ancienne et on ne pourrait imaginer Bastia, sans les capucins, enracinés ici, avec leur rayonnement qui nous aide à aller vers le Christ ».



En raison de la crise, cette année, cette fête s’est déroulée sans kermesse, ni veillées, ni procession.