Meurtre de Ponte-Leccia : Les réactions continuent d'affluer

La Corse est en deuil et sous le choc après l’assassinat d’une jeune femme de 19 ans. Parmi les nombreuses réactions, celle du sénateur Jean-Jacques Panunzi. « Le pire des drames », écrit-il, en assurant « son indéfectible soutien » à la famille de la victime. « Une jeune fille à peine sortie de l’enfance, fauchée dans des conditions effroyables. Quand on perd un enfant, il n’y a pas de mots », déclare-t-il. Pour l’élu, « un seuil a été franchi. Notre société ne peut plus tolérer cette banalisation de la violence. Nous devons créer collectivement les conditions d’un sursaut. » Le sénateur appelle à une prise de conscience urgente : « Notre société ne peut plus tolérer que l’on porte ainsi atteinte à la vie et à l’intégrité humaines. Nous devons créer collectivement les conditions d’un sursaut. Nous le devons à nos enfants. Nous le devons à cette jeune fille. »



« Une société en perte de repères »

Le groupe Un Soffiu Novu à l’Assemblée de Corse a lui aussi publié un communiqué dénonçant « une société en perte de repères ». « La stupeur et l’effroi ont saisi la Corse à l’annonce de cet assassinat. Quel est le sens d’un geste aussi violent et amoral ? Si ce n’est la preuve d’une société en délitement », écrivent les élus. Ils rappellent que l’Assemblée de Corse débattra bientôt des dérives mafieuses, espérant « des propositions concrètes au-delà des prises de position contre toute forme de violence ». En attendant les résultats de l’enquête, ils assurent leurs condoléances attristées aux proches de la victime. « Face à la plus grande des injustices, celle de pleurer un enfant, nous leur adressons notre entière solidarité. »



Le maire de Morosaglia, Vincent Cognetti, a également réagi sur Facebook « Aucun mot en aucune langue ne peut exprimer la perte d’un enfant. Lorsque l’on perd ses parents, on est orphelin, mais ici, il n’y a aucun mot qui existe tant la douleur est immense », écrit-il. « La Corse, comme notre commune, est sous le choc d’une telle violence. Je pense à cette jeune fille et à la détresse de ses parents. Chi mondu, chi disgrazia ! », conclut le maire, exprimant sa compassion face à cette tragédie.