Meurtre de Corte : identifié, l'auteur présumé activement recherché

Dans des conditions que les enquêteurs tentent d'éclaircir, un homme a perdu la vie la nuit dernière à Corte. Il s'agit de Barthélémy Casanova, 39 ans, fort avantageusement connu dans la cité Paoline dont il est originaire.

Malgré l'intervention rapide des secours, en arrêt respiratoire, la victime n'a pu être ranimée avant son transfert par l'Hélicoptère de la Sécurité Civile.

Le parquet était immédiatement avisé, alors que les Gendarmes procédaient aux premières investigations.

Plus tard on apprenait que le Parquet de Bastia a ouvert une enquête pour meurtre et que celle-ci a été confiée à la Section de Recherche de la Gendarmerie. Information qui nous a été confirmée par téléphone par Caroline Tharot, Procureure de la République à Bastia, avant d'ajouter:

" A ce stade de l'enquête, ce que l'on peut dire, c'est que les faits se sont produits peu après 4 heures du matin à l'intérieur d'un établissement de nuit à Corte. Une altercation aurait éclaté, avant qu'un tir ne s'en suive. La victime seulement connue de la justice pour une infraction routière a été touchée d'un projectile en pleine tête et n'a pu être ramenée à la vie. C'est tout ce que je peux vous dire à ce stade de l'enquête".



Un peu plus tard, on apprenait que l'auteur du coup de feu mortel aurait était identifié et qu'ils serait activement recherché.



Le décès de Barthélémy Casanova a été appris avec consternation aux premières heures de la matinée.

Conseiller Municipal de Corte, la victime qui, on l'a dit, n'avait pas d'antécédents judiciaires, était appréciée de tous. D'un tempérament plutôt calme, Barthélémy Casanova forgeait le respect.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à sa famille et ses proches ses sincères condoléances.