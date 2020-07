Meurtre de Calvi : la victime atteinte de deux décharges de fusil de chasse

C'est un drame épouvantable qui s'est noué ce dimanche 26 juillet, peu avant 12 heures, sur le parking d'une résidence cossue à l'entrée de la pinède de Calvi.

En l'état actuel de l'enquête difficile de déterminer avec précision les conditions dans lesquelles deux hommes âgés respectivement de 69 et 76 ans en sont venus à se disputer sur le parking de la Résidence "Les Rivages de Calvi" situé à l'entrée de la pinède de Calvi.

C'est une heure où de nombreux vacanciers se rendent à la plage quand soudain deux coups de feu retentissent. Un mouvement de panique s'en suit.

Dans le fond du parking, un homme gît à terre, touché par deux décharges de fusil de chasse en plein thorax.

Les secours sont rapidement sur place mais malgré les soins apportés il n'y aura hélas plus rien à faire pour la victime. Il s'agit de Yves Petit, 69 ans, originaire de Paris, installé depuis peu à Calvi, station touristique qu'il fréquentait déjà par le passé.

Passionné de tennis,il échangeait parfois des balles au TC Calvi mais devait finalement opter pour l'Ile-Rousse où se déroule actuellement un tournoi.

Blessé lors de la bagarre, prostré, le tireur présumé, âgé de 76 ans, n'a pas tenté de fuir. Les gendarmes l'ont interpellé sur place avant de l'accompagner avec l'ambulance des pompiers vers le CH de Calvi pour y recevoir des soins.



En état de choc, témoin de la scène, l'épouse du meurtrier présumé était elle aussi prise en charge par les pompiers.



Sur place, médecin du Samu, infirmier, deux VSAB, la VRM de Calvi. Les secours sont dirigés par le Lt Tomi et le Lt Guerrini. Le commandant Patric Botey, officier du SIS 2B. Sur place, aux ordres du chef de Bataillon de Carvalho, commandant la Compagnie de Gendarmerie de Calvi les gendarmes de la BT, de la BR et du SPIG de Calvi, les gendarmes Mobiles en renfort.

Ange Santini, Maire de Calvi s'est aussitôt rendu sur place et s'est inquiété de la situation.



Vers 14h15, Madame Stéphanie Pradelle, adjointe au Procureur de la République arrivait sur le lieu du drame et la Police scientifique arrivait à son tour.

Peu avant 15h30, la Procureur de la République adjointe quittait Calvi alors que le corps de la victime était transféré vers la morgue de Bastia, avant l'autopsie qui devrait être pratiquée dans les prochains jours.



Les enquêteurs vont désormais s'attacher à comprendre comment les deux hommes domiciliés dans la même résidence ont pu avoir des mots et en venir aux mains avant que le meurtrier présumé retourne chez lui pour se saisir d'un fusil de chasse et commettre l'irréparable.

Plusieurs témoins de la scène ont été entendus par les enquêteurs.