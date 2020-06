Meurtre à Ajaccio : deux individus ouvrent le feu sur un homme de 28 ans

Il était 12h30, ce jeudi, en centre ville à Ajaccio, cours Grandval, quand deux individus, sortis d'un véhicule, sont venus rompre la quiétude du quartier.

Déterminés, ils ont tiré à de nombreuses reprises sur un jeune homme attablé à la terrasse du snack de sa tante "L'insolite".

Immédiatement, les assaillants ont pris la fuite. La victime Alexandre Giacopelli, âgé de 28 ans était, selon les enquêteurs, connue, des services de police pour extorsion, vols aggravés et violences.



Immédiatement la procureure de la République, Carine Greff, s’est rendue sur les lieux ainsi que le préfet de Corse, Franck Robine rejoints bientôt par le maire de la ville, Laurent Marcangeli.



Selon ce qu'il nous a été donné d'apprendre, un pistolet mitrailleur aurait été utilisé et la victime aurait été achevée par une arme de poing.



Sur les lieux de ce quartier "tranquille" et familial, les impacts de balles sont impressionnants.

L'enquête qui a immédiatement débuté, a été confiée au Service Régional de Police Judiciaire.

Une information judiciaire a été ouverte pour flagrance de chef d’assassinat.



Peu après les faits on apprenait que les pompiers d'Ajaccio étaient intervenus au Vazzio pour éteindre une voiture en feu. On peut penser qu'il pourrait s'agir de celle des assaillants du cours Grandval.



Cette attaque survient moins de 10 jours après une fusillade qui a fait une victime à Suartello à Mezzavia près d'Ajaccio. Jacques Baranovsky, agent municipal avait en effet succombé après plusieurs tirs d'armes à feu et à une tentative d'assassinat qui s'est produite le même jour à l'Ile-Rousse.