Métiers et industries de l'hôtellerie de Corse : le rassemblement de Bastia annulé

"Les enjeux sont trop importants. Cela n’entache en rien notre détermination plus importante que jamais, ni n’affecte l’implication de notre organisation dans le travail pour la défense de l’économie touristique insulaire. Si la crise sanitaire semble marquer le pas, nous n’en sommes qu’aux prémices de la crise économique sans précédent que va subir la Corse. La mobilisation de l’UMIH Corsica s’exprimera avec détermination dans le difficile combat qui commence pour la sauvegarde de nos entreprises. Elle s’exprimera également avec pertinence et démonstration de notre force de proposition pour l’élaboration du plan de relance du tourisme en Corse.





Il y a trois semaines, nous écrivions une lettre ouverte au Chef de l’État pour l’alerter sur la situation singulièrement fragile de l’économie corse, et sur la catastrophe sociale que va engendrer l’effet domino initié par l'effondrement du tourisme. À ce jour cette lettre est restée vaine. Si le Président de la République déclarait “aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite”, cette assertion n’est étayée d’aucune mesure de sauvegarde spécifique à la Corse. Notre île ne dispose pas d’une démographie suffisante pour alimenter une économie touristique locale. Cette évidence devrait en appeler une autre, les transports doivent être sécurisés, disponibles et abordables... et ce n’est pas le cas! Lors du Comité Interministériel du Tourisme, il a été annoncé des mesures spécifiques pour la Corse, à ce jour, les groupes de travail pour les élaborer n’ont toujours pas été constitués, c’est inacceptable !





Et nous ne l'acceptons pas !

Le Président de l'exécutif de la Collectivité de Corse déclarait “il faut construire une offre touristique attractive et sécurisée au plan sanitaire pour les touristes comme pour les résidents”, cette offre n’existe toujours pas. Nous sommes passés dans la phase 2 du déconfinement, à l'heure où les autres régions enregistrent des réservations pour la saison estivale, la Corse n’a toujours pas clairement défini sa stratégie. Les destinations se livrent à une âpre concurrence tarifaire, allant jusqu’à offrir des bons d’achat, seule l’île de beauté reste hors course ! Les conséquences seront désastreuses et les mesures de sauvegarde ne sont toujours définies.





Bien évidemment, le plan de relance du tourisme en Corse est nécessaire, mais le plan de sauvegarde est indispensable. Aujourd’hui la question reste inchangée, comment sauver nos entreprises avant de les relancer. La mutation du monde du tourisme est une évidence, mais avant de muter, il faut survivre alors que la Corse souffre déjà d’un déficit structurel (que le PEI n’a pas comblé). Les entreprises touristiques corses sont principalement des structures familiales, et la casse sociale sera catastrophique.





Notre organisation a, depuis maintenant deux mois, beaucoup travaillé, nous avons fait des propositions, mais nombre d’entre elles restent sans réponses. Nous sommes bien conscients de l’impossibilité d’avoir une lisibilité sanitaire, mais nous, chefs d’entreprises, nous devons avoir une lisibilité des mesures de sauvegarde.



Le PGE n’est pas une réponse à la hauteur de l’impact de la crise économico-sociale que subit l'île. Il faut amortir le choc avec des aides directes. La responsabilité sanitaire a été prise, il faut une responsabilité économique avec des mesures fortes.





Enfin la fragilité des structures sanitaires locales induit une crainte légitime de la population corse, il faut également la prendre en compte et y apporter des réponses en augmentant les moyens sur place mais aussi d’évacuation, c’est peut-être là le premier pas d’un tourisme responsable."