Météo : vent violent jusqu'à mardi matin en Haute-Corse

Depuis plusieurs heures, le Libecciu balaie le département de la Haute-Corse avec des rafales fréquentes de 80 à 100 km/h observées notamment en Balagne et dans l’agglomération bastiaise. Sur le Cap Corse, les stations enregistrent déjà des pointes allant jusqu’à 150 km/h.



À l’intérieur des terres, les vents atteignent 60 à 80 km/h, avec des rafales localement mesurées à 100 km/h sur les crêtes. Un renforcement du vent est attendu en cette fin de journée de lundi, avec des valeurs qui pourraient dépasser les 120 km/h en haute montagne, en Balagne et sur Bastia, et culminer à 180 km/h localement sur le Cap Corse.





Les secteurs de Corte et du Fium'Orbu devraient également subir des rafales approchant les 100 km/h.

Ce coup de vent devrait se poursuivre jusqu’en fin de nuit, avant de faiblir progressivement dans la matinée de mardi.





La plus grande prudence est donc recommandée, notamment en bord de mer et en montagne, où les conditions pourraient devenir dangereuses.