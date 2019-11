La situation évolue peu et la Corse reste placée en vigilance jaune pour les paramètres orages, pluies et inondations jusqu’à ce samedi à six pour la Corse du Sud et midi pour la Haute-Corse. De nouvelles pluies parfois soutenues arrivent par cote et progressent dans l’intérieur au fil des heures. L’instabilité concerne ce samedi encore l’ile entière.