Météo : la Corse en vigilance orange pluie-inondation dimanche

(Photo archives J.-C. Camü)
À partir de la fin de la nuit de samedi à dimanche, la région sera concernée par un épisode de fortes précipitations. Les cumuls attendus sont estimés entre 80 et 120 millimètres, avec des pointes locales pouvant atteindre 150 millimètres. Des pluies soutenues devraient également se poursuivre lundi.
Les secteurs les plus exposés sont la Castagniccia, le Fium’orbu, le Cortenais, le Nebbiu, la région bastiaise, le Cap Corse ainsi que la côte orientale, largement concernée par l’épisode.
Par ailleurs, de fortes chutes de neige en altitude sont prévues, avec une limite pluie-neige située autour de 1 800 mètres, faisant peser un risque élevé d’avalanches. La Haute-Corse est ainsi placée en vigilance jaune pour le paramètre “avalanches”.
Le département basculera également en vigilance jaune pour les orages à compter de dimanche 18 janvier à 10 heures.
Face à cette situation, les préfectures appellent la population à la plus grande prudence. Il est notamment recommandé de ne pas s’engager sur des routes ou passages immergés, de respecter les déviations mises en place, d’éviter les sorties en montagne et en forêt, de se tenir éloigné des cours d’eau et de suivre les consignes des services de secours. Dans les zones exposées aux inondations, les habitants sont invités à mettre hors d’eau les biens sensibles et à surveiller l’évolution des niveaux.
La population est appelée à se tenir informée de l’évolution de la situation via le site de Météo France.
