Météo : la Corse en vigilance jaune pour vents violents, risque de submersions dans le sud

En ce weekend ensoleillé, le vent se fait de plus en plus présent en Corse. Au cours de la nuit de samedi à dimanche, ainsi que demain matin près du Cap Corse, les rafales pourront atteindre voire dépasser les 100 km/h, avec un risque de déferlements sur la région de Bastia. La tramontane, le mistral et le vent d'ouest soufflent en rafales allant de 70 à 90 km/h ce dimanche, affectant principalement le relief et les extrémités de l'île. La Corse-du-Sud ne sera pas épargnée, car de fortes vagues sont également à craindre sur son littoral occidental, de Scandola à Bonifacio, avec une houle d'ouest dominante.



Météo France a ainsi placé l'île en vigilance jaune pour les vents violents, valable de cette nuit à 3 heures jusqu'à demain 15 heures. La Corse-du-Sud est également en vigilance vagues-submersion de 6 heures à 21 heures. Les golfes de Porto, Sagone et Valinco sont particulièrement exposés à ce phénomène.