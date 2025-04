Météo : la Corse bascule en vigilance orange pour pluies et inondations

Le ciel continue de se charger sur l’île. Alors qu’une vigilance jaune avait d’abord été déclenchée pour risque de pluie et d’inondation, la situation s’est aggravée au fil des heures. Météo-France a ainsi placé la Corse-du-Sud et la Haute-Corse en vigilance orange à partir de 22 heures ce mercredi 17 avril. En cause : l’arrivée de la dépression « Hans », qui entraîne avec elle un épisode pluvieux intense.





Selon les prévisionnistes, ces pluies vont s’intensifier au cours de la nuit et se maintenir jeudi. Elles devraient toucher l’ensemble du territoire insulaire avec des cumuls particulièrement marqués sur les reliefs de la façade occidentale, où l’on attend entre 80 et 110 mm de pluie, localement jusqu’à 150 mm sur les crêtes. Ailleurs, les quantités pourraient atteindre 50 à 80 mm, avec des pointes à 100 mm selon les zones. À noter que certaines précipitations pourraient dépasser localement les 20 mm par heure, renforçant les risques d’inondation.





La situation concerne également les sommets de l’île, avec une limite pluie-neige située autour de 1 700 à 1 800 mètres. De fortes chutes de neige sont donc à prévoir sur les hauteurs, notamment dans les massifs du centre et de l’ouest.





Outre les fortes pluies, le vent va également se renforcer jeudi sur la façade occidentale de la Corse. Des rafales sont attendues jusqu’à 100 km/h en plaine, et pourraient atteindre les 140 km/h dans les zones de montagne.





Les autorités appellent à la prudence et recommandent de limiter les déplacements dans les zones à risque.