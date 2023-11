Météo : l'orange pour la Corse-du-Sud aussi

Le centre opérationnel départemental a été activé à la préfecture de Corse-du-Sud, en présence des services de l’Etat, de la Collectivité de Corse, de la mairie d’Ajaccio, du SIS 2A et des forces de l’ordre – gendarmerie et police.



Depuis le début de l’épisode, on enregistre localement des cumuls de pluie de 100 à 150 mm notamment dans le secteur de Pastricciola ; les rafales de vent ont atteint 100 km/h à Marignana, en moyenne 60 à 80 km/h dans le reste du département.



La houle a atteint 3,30 m au large de la Parata, à l’entrée du golfe d’Ajaccio et devrait se creuser au cours de la nuit.



Bilan provisoire

Aucune intervention majeure n’a été enregistrée à ce stade :

- 580 foyers sont privés d’électricité dans la zone Cargese, Ota-Porto, Serriera, Partinello, Osani et Girolata. Les équipes d’EDF sont mobilisées pour rétablir le courant.

- 2 personnes âgées ont été prises en charge par la mairie d’Ajaccio avec le concours du SIS2A et relogées à la suite de l’arrachement de la couverture de leur logement.

- 2 bateaux se sont détachés au port Charles Ornano.

- la RD 125 entre Azzana et Lopigna est coupée, une signalétique a été mise en place par les services de la Collectivité de Corse.



Tous les cours d’eau du département connaissent une forte élévation de leur niveau et sont sous surveillance, particulièrement ceux susceptibles d’entraîner des conséquences en zones habitées.