Météo en Corse : plein été pour les 15 prochains jours !

Lundi 10 août

Le temps sera ensoleillé avec tout juste quelques cumulus sur le relief dans l’après midi. Vent faible soumis au régime des brises, temporairement modéré de Su-Ouest aux extrémités de l’île dans l’après midi. Températures maximales bien au dessus des normales avec des valeurs comprises entre 30 et 34 degrés du bord de mer vers le relief et 25 degrés sur le relief.





Mardi 11 août

Le temps sera le plus souvent voilé par des nuages d’altitude. Dans l’après midi quelques averses sous cumulus sont possibles dans le Cortenais ou la Castagniccia. Brises faibles à modérées. Températures maximales stationnaires : 31 à 34 degrés, et 26 degrés sur le relief.





Mercredi 12 août

Temps ensoleillé avec toujours quelques cumulus pouvant donner des ondées dans le Cortenais. Brises de mer et de vallées faibles à modérées. Températures maximales sans grand changement, toujours au-dessus des normales.





Du jeudi 13 au dimanche 16 août

Temps généralement ensoleillé avec des brises faibles à modérées. Températures maximales : 30 à 33 degrés. Température de l’eau de mer entre 24 et 26 °