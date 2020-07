Météo de la semaine en Corse : vers un pic de chaleur le weekend

Du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet

Le soleil brillera généreusement avec tout au plus quelques cumulus dans l’intérieur de l’île en mi-journée. En fin de nuit quelques nuages bas pourront rôder le long de la côte orientale mais se dissiperont rapidement avec le réchauffement de la journée. Les brises de mer et de vallées seront faibles à modérées. De lundi à mercredi, les maximales seront conformes aux normales de saison : 27 à 29 en bord de mer, 30 à 32 dans l’intérieur de l’ile. A partir de jeudi, le mercure grimpera jusqu’à 31 à 32 en bord de mer et jusqu’à 34/36 dans le cortenais ou le sartenais.





Samedi 1er août

Le temps deviendra très instable avec des averses localement orageuses dès le matin, sur toute l’île. Le vent d’Ouest à Nord-Ouest sera parfois modéré aux extrémités de l’île. Températures maximales : 33 à 36 degrés, et 26 degrés sur le relief.





Dimanche 2 août

Retour d’un temps bien ensoleillé avec des brises faibles. Températures sans grand changement, toujours bien supérieures aux normales.

Tendance pour la semaine du lundi 3 au dimanche 9 août

Temps estival avec des températures en baisse, se rapprochant des normales.