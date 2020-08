Météo de la semaine en Corse : une sensation de fin d’été

Lundi 31 août

Ce mois d’été va se terminer de façon capricieuse. Le temps sera orageux sur une bonne partie de l’île sauf en Balagne, sur le Sud-Ouest entre Ajaccio et Bonifacio et du coté de Porto Vecchio où les éclaircies prédomineront. Ce temps orageux s’estompera en fin de journée. Le Libecciu soufflera assez fort sur toute la partie occidentale, en région bastiaise, dans le Sud entre Porto Vecchio et Bonifacio et en montagne avec des rafales atteignant 85 km/h. Températures maximales en dessous des normales : 23 à 25 degrés.



Mardi 1er septembre Le soleil sera bien présent en matinée puis des cumulus instables se développeront près du relief, dans le Cortenais et en Castagniccia, donnant quelques averses. Le vent d’ouest sera encore sensible en Balagne 30 à 40 km/h et dans l’extrême sud. Températures maximales en hausse, proche des normales : 24 à 27 degrés.

Mercredi 2 septembre Du soleil en bord de mer, quelques nuages l’après midi dans le Cortenais, la Cirnarca et l’Alta Rocca avec un petit risque d’ondées. Brises faibles à modérées. Températures maximales sans grand changement : autour de 23 à 26 degrés



Jeudi 3 et vendredi 4 septembre Peu de changement. Du soleil près des côtes et toujours un risque d’orages et averses dans l’intérieur et sur le relief. Brises faibles à modérées. Températures maximales en hausse : 26 à 29 degrés.

Samedi 5 et dimanche 6 Temps bien ensoleillé avec un vent de Nord-Ouest parfois modéré sur le Nord de l’île. Températures maximales conformes aux normales ou légèrement au-dessus : 26 à 29 degrés.

Température de l’eau de mer : 25 à 26 degrés.





La semaine suivante s’annonce ensoleillée.