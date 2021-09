Météo de la semaine en Corse : un automne somme toute agréable

Lundi 29 septembre

Le temps sera variable alternant belles périodes ensoleillées et passages nuageux pouvant donner quelques rares averses sur la côte orientale et jusqu’à Porto Vecchio.

Le vent d'Ouest soufflera assez fort aux extrémités de l’île. Températures maximales comprises entre 22 et 27 degrés, légèrement supérieures aux normales.



Mardi 28 septembre

Le soleil sera bien présent malgré la présence de quelques nuages l'après-midi près du relief occidental. Le vent d’Ouest soufflera toujours assez fort dans le Cap Corse, le Sud de l’île et en montagne. Températures maximales sans grand changement : 23 à 28 degrés.



Mercredi 29 septembre

Le temps demeurera bien ensoleillé. Vent d'Ouest assez fort, dans le Cap Corse et le sud avec des rafales atteignant 55 km/h. Températures maximales stationnaires.



Jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre

Persistance d’un temps ensoleillé. Vent de Nord-Ouest jeudi puis Nord-Est vendredi, modéré. Températures maximales en baisse : 21 à 26 degrés.



Samedi 2 et dimanche 3 octobre

Après un début de samedi ensoleillé, le ciel va s’ennuager dans l’après midi et de petites pluies seront possibles la nuit suivante et dimanche. Vent d'Ouest à Sud-Ouest, modéré dans le Cap Corse, en Balagne et dans l’extrême sud .

Températures maximales comprises entre 21 et 26 degrés.