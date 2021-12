Météo de la semaine en Corse : un Noël nuageux mais doux

Lundi 20 décembre

Quelques nuages traîneront bien en matinée mais le soleil dominera. Dans l’après-midi les nuages se feront nombreux dans le Cortenais et le long de la côte orientale. Le vent de Sud-Ouest soufflera assez fort dans le Cap Corse et dans l’extrême sud avec des rafales atteignant 65 km/h. Les températures maximales en mi-journée atteindront 12 à 15 degrés près des côtes, 6 à 11 dans l’intérieur.





Mardi 21 décembre

Le soleil sera bien présent tout au long de la journée à l’Est. Sur la façade occidentale et dans l’intérieur le ciel sera moins clément avec quelques averses. La limite pluie-neige se situera vers 1 500 mètres. Persistance d’un vent d’Ouest modéré aux extrémités de l’île. Températures maximales en légère baisse : 11 à 14 degrés près des côtes, 6 à 10 degrés dans l’intérieur de l’île.





Mercredi 22 décembre

Le temps sera plutôt agréable avec de de belles périodes ensoleillées. Le vent d'Est sera sensible dans le Cap, faible ailleurs. Températures maximales en hausse : 9 à 15 degrés du centre vers le bord de mer.





Jeudi 23 et vendredi 24 décembre

Le ciel sera le plus souvent nuageux avec quelques petites pluies. Le vent de Sud à Sud-Ouest soufflera assez fort sur toute la partie occidentale de l’île et aux extrémités. Températures maximales agréables et supérieures aux normales de saison : 8 à 15 degrés du centre vers les côtes, voire 17 degrés en plaine orientale.



Samedi 25 et dimanche 26 décembre

Temps maussade avec risque de pluie. Vent de Sud-Ouest modéré à assez fort sur l’ouest et les extrémités de l’île. Maximales stationnaires et au-dessus des normales de saison. 8 à 17 degrés.