Météo de la semaine en Corse : températures en baisse

Lundi 16 août

La journée s'annonce bien ensoleillée même si quelques nuages traînent en tout début de matinée sur la côte orientale. Brises faibles en journée puis établissement en soirée d’un bon vent d’Ouest à Sud-Ouest aux extrémités de l’île et en Balagne avec des rafales atteignant 65 km/h. Les températures maximales, stationnaires, se situeront entre 30 degrés en bord de mer et 34 degrés dans l’intérieur.





Mardi 17 août

Temps bien ensoleillé avec toutefois quelques passages nuageux. Vent de Nord à Nord-Ouest modéré aux extrémités de l’île. Températures maximales en baisse : 27 à 31 degrés.



Mercredi 18 août

La journée sera bien ensoleillée en bord de mer. Quelques nuages se développeront l'après-midi dans l’intérieur et de petites averses seront possibles.

Vent d’Ouest modéré. Températures maximales : 26 à 30 degrés



Jeudi 19 et vendredi 20

Temps bien ensoleillé. Vent d'Ouest modéré aux extrémités de l’île. Températures maximales autour de 27 à 30 degrés.



Samedi 21 et dimanche 22

Les éclaircies seront prédominantes. Vent d'Ouest encore temporairement modéré aux extrémités de l’île. Températures maximales : 28 à 31 degrés.