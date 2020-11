Météo de la semaine en Corse : les températures vont chuter

Lundi 30 novembre

Ce sera le plus beau jour de la semaine. Le soleil sera en effet bien présent et même si quelques cumulus s’invitent ici ou là. Le vent de Nord-est sera sensible sur le Nord de l’île, une vingtaine de km/h, faible ailleurs. Les températures perdront quelques degrés : 15 à 17 degrés sur la partie occidentale de l’île, 11 à 14 degrés ailleurs.





Mardi 1er décembre

A l’aube de ce premier jour de décembre, les minimales ne seront pas de saison, bien en dessous au contraire : 7 à 10 degrés en bord de mer, 2 à 6 dans l’intérieur. Les éclaircies prédomineront le matin alors que dans l'après-midi les nuages seront plus nombreux donnant de petites averses. La limite pluie-neige se situera aux alentours de 1 400 m. Elle s’abaissera vers 800 m la nuit suivante. Vent faible en journée mais devenant fort de Nord à Nord-Est dans la nuit sur tout le Nord de l’île 40 à 60 km/h avec quelques rafales plus fortes. Températures maximales toujours en dessous des normales : 9 à 14 degrés du centre vers le bord de mer.

Les minimales la nuit suivante seront de l’ordre de 5 à 8 degrés près des côtes, 1 à 3 dans l’intérieur.





Mercredi 2 décembre

Le temps sera très nuageux avec des averses, limite pluie/neige vers 600 m, sur toute la Haute-Corse, éclaircies en Corse-du-Sud. Toujours un bon vent de Nord à Nord-Est, sur la Haute-Corse, 40 à 60 km/h avec des rafales plus fortes. Vent variable faible en Corse-du-Sud. Températures maximales toujours hors saison : 8 à 10 degrés près des côtes, 6 à 8 dans l’intérieur.





Jeudi 3 et vendredi 4 décembre

Le ciel sera le plus souvent très nuageux sur toute l’île avec des averses. Limite pluie/neige vers 800 m. Des éclaircies se développeront vendredi après midi. Vent de Nord-Est modéré jeudi sur le Nord de l’île, faible ailleurs, puis de Sud vendredi Températures maximales : comprises entre 11 et 14 degrés, et 4 degrés sur le relief.





Samedi 5 et dimanche 6 décembre

On restera sur un temps très nuageux avec des averses de pluie et de neige. Le Sirocco soufflera assez fort le long de la côte orientale et dans le Cap Corse. Ce courant de sud fera remonter les températures. Températures maximales comprises entre 13 et 16 degrés.