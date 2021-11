Météo de la semaine en Corse : le temps continuera à être agité

Lundi 8

Le ciel sera le plus souvent nuageux avec un risque d'averses dans l’après midi plutôt sur la façade orientale. La limite pluie-neige se situera au-dessus de 2 000 mètres. Le vent d'Est sera faible parfois modéré à assez fort aux extrémités de l’île. Les températures maximales seront proches des normales de saison : 16 à 19 degrés prés des côtes, 11 à 15 degrés dans le centre.





Mardi 9

Les éclaircies prédomineront, toutefois des averses seront encore d’actualité dans le Cortenais et en Castagniccia. La limite pluie-neige remontera au-dessus de 2 500 mètres. Le vent d'Est soufflera assez fort dans le Cap Corse et le sud de l’île. En mi-journée les maximales se situeront entre 14 et 17 degrés sur le pourtour de l’île, 11 à 13 degrés dans l’intérieur.





Mercredi 10

Le ciel sera le plus souvent grisâtre voire même noirâtre avec des averses éparses Seule la région du Cap Corse pourrait bénéficier d'éclaircies. Le vent orienté au secteur Est-Sud-Est soufflera assez fort en Balagne et dans le Nebbiu avec des rafales atteignant 65 km/h. Températures maximales stationnaires ou en légère hausse : 14 à 19 degrés





Jeudi 11 et vendredi 12

Le temps va rester instable avec un fort risque d'averses orageuses. Vent d'Est à Sud-Est soufflant assez fort, dans le Cap Corse et le sud de l’île.

Températures maximales comprises entre 17 et 20 degrés près des côtes, 10 à 16 dans l’intérieur.





Samedi 13 et dimanche 14

Peu de changement. Le temps sera changeant avec de possibles ondées éparses.

Le vent de Sud-Est samedi s’orientera ensuite au Nord-Ouest modéré sur le nord de l’île. Températures maximales en légère baisse: de 10 à 19 degrés.