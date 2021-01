Météo de la semaine en Corse : le retour du soleil !

Lundi 11 janvier

Le soleil prédominera toute la journée sur la partie orientale de l’île avec seulement quelques nuages dans le ciel. Quelques averses sont toutefois possibles en matinée, dans le Cortenais. La limite pluie-neige se situera vers 300 mètres au lever du jour, remontant ensuite vers 550 mètres. A l’Ouest, par contre, le ciel sera souvent nuageux avec de petites averses sont possibles. Des éclaircies se développeront l’après midi mais le risque d’averses persistera dans l'Alta Rocca et la Cinarca. Le vent de Nord-Est soufflera assez fort dans le Cap Corse, la Balagne et l’extrême sud de l’île 30 à 40 km/h. Vent faible ailleurs. Les températures maximales seront comprises entre 7 et 10 degrés en bord de mer 3 à 7 degrés dans l’intérieur.





Mardi 12 Janvier

A l’aube les températures minimales s’étageront entre 3 et 6 dg en bord de mer, de -3 à 2 dans l’intérieur de l’île. Le soleil brillera tout au long de cette journée. Le vent sera faible. Températures maximales seront en hausse : 10 à 12 degrés près des côtes, 5 à 9 degrés dans l’intérieur.





Mercredi 13 janvier

Le temps sera bien ensoleillé. Le vent Ouest sera modéré, dans le Cap Corse en Balagne, une trentaine de km/h. Maximales en hausse : 12 à 14 degrés en bord de mer, 8 à 11 dans le centre.





Jeudi 14 et vendredi 15 janvier

Temps ensoleillé avec toutefois quelques nuages dans le ciel. Vent d’ouest modéré sur toute la partie occidentale de l’ile, du Cap à Bonifacio et en montagne. Températures maximales : de 3 à 13 degrés du centre vers le bord de mer.





Samedi 16 et dimanche 17 janvier

Temps bien ensoleillé en général. Vent de Nord à Nord-Est modéré sur le nord de l’île.

Températures maximales : entre 6 et 12 degrés.