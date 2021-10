Météo de la semaine en Corse : encore bien humide

Lundi 1er novembre

En cette fête de la Toussaint, le ciel sera souvent gris et des pluies intéresseront toutes les micro-régions de l’île. Dans l’après midi des éclaircies se développeront quand même, plutôt en bord de mer. Vent d’Est faible en journée puis le Libecciu s’établira la nuit suivante avec des rafales atteignant 100 km/h. Les températures maximales oscilleront entre 15 degrés sur le relief et 21 en bord de mer.



Mardi 2 novembre

Le soleil fera son retour mais des passages nuageux affecteront le relief dans l’après midi. En soirée les nuages redeviendront abondants et donneront des averses. La limite pluie-neige se situera au-dessus de 2 300 mètres. Le Libecciu soufflera fort sur toute la façade occidentale, en montagne et aux extrémités avec des rafales atteignant 85 km/h. Maximales en légère baisse : 13 à 20 degrés.



Mercredi 3 novembre

Les nuages seront très nombreux et lâcheront de petites averses. Il neigera à partir de 2 300 mètres. Le vent prendra une composante Est à Sud-est modéré sur l’Est de l’île avec des rafales atteignant 55 km/h dans le Cap Corse. Températures maximales : autour de 13 à 20 degrés.



Jeudi 4 et vendredi 5 novembre

Les éclaircies prédomineront ces deux jours même si des ondées seront toujours d’actualité dans l’intérieur. Le vent d’Ouest soufflera assez fort sur toute la partie occidentale, en montagne et aux extrémités. Températures maximales en nette baisse :

15 à 18 degrés près des côtes, 7 degrés sur le relief.



Samedi 6 et dimanche 7 novembre

Le temps sera changeant avec de possibles averses. Vent d'Est à Nord-est assez fort, sur le Nord de l’île et la Balagne. Températures maximales gagnant quelques graduations : 16 à 18 degrés le long du littoral, 9 degrés sur le relief.