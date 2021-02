Météo de la semaine en Corse : Temps venté et capricieux

Lundi 8 février

Sur la partie occidentale de l’île et dans l’intérieur les nuages seront le plus souvent majoritaires avec des averses. La limite pluie/neige se situera vers 1100 m le matin, remontant vers 1500 l’après midi. La partie orientale de notre île bénéficiera par contre d’assez belles éclaircies mais en soirée, elle sera aussi concernée par des averses. Le vent de Sud-ouest soufflera fort en journée sur toute la façade occidentale : 65 à 110 km/h dans le Cap Corse et en Balagne, 40 à 80 sur la région bastiaise, 30 à 60 ailleurs. Les températures maximales seront conformes aux normales de saison : 13 à 15 degrés près des côtes, 6 à 12 degrés dans l’intérieur.



Mardi 9 février

A l’aube de ce mardi, les températures seront sensiblement de saison, voire légèrement au-dessus : 6 à 9 degrés en bord de mer, et de 2 à 5 dans l’intérieur.

La journée sera souvent bien ensoleillée à l’est, malgré quelques passages nuageux. A l’ouest et dans le centre par contre sous l’effet du vent fort, les nuages seront nombreux et les averses toujours d’actualité. Des éclaircies se développeront dans le courant de l’après midi. La limite pluie-neige se situera vers 1200/1300 mètres. La nuit suivante le ciel sera couvert avec des pluies et une limite pluie-neige vers 1600 mètres. Le vent de Sud-ouest restera fort sur la partie occidentale, 60 à 90 km/h, de la pointe du Cap Corse aux Bouches de Bonifacio ainsi qu’en montagne, dans la région de Porto Vecchio et de Bastia. Les températures maximales seront en hausse, au-dessus des normales : 13 à 16 degrés en bord de mer, 6 à 12 dans l’intérieur.



Mercredi 10 février

Le temps sera pluvieux toute la journée. La limite pluie/neige se situera vers 1200/1300 mètres. Vent de Sud-ouest assez fort sur la partie occidentale, 30 à 50 km/h avec des rafales atteignant 85 km/h dans le Cap et en Balagne. Températures maximales de saison : de 6 à 15 degrés du centre vers les côtes.



Jeudi 11 février

Le temps sera changeant, alternant belles éclaircies et passages nuageux donnant des averses. Le vent orienté au secteur Nord-ouest soufflera assez fort sur tout le nord de l’île. Températures maximales stationnaires ou en légère baisse: 5 à 15 degrés.



Vendredi 12 février

Les éclaircies prédomineront. Le vent prendra une composante Est dans l’après midi mais plutôt faible. Peu de changement au niveau des températures.



Samedi 13 et dimanche 14 février

Nuages et pluies au menu du week-end dans un courant de Nord-est assez fort. La neige tombera au-dessous de 900 m. Les températures seront en nette baisse, très au-dessous des valeurs de saison par endroits : 5 à 8 degrés prés des côtes, 0 à 4 dans l’intérieur.