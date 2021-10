Météo de la semaine en Corse : Temps capricieux jusqu’en milieu de semaine, beau et frais ensuite

Lundi 4 octobre

Le temps sera instable avec certes de belles éclaircies mais aussi de nombreux développements nuageux donnant averses et orages notamment sur la partie orientale et le nord de l’île. Le Sirocco sera soutenu par endroits avec des rafales à 95 km/h, localement. Les températures maximales seront bien au-dessus des normales de saison : 22 à 27 degrés voire 29 degrés dans le Cortenais.





Mardi 5 octobre

A une matinée plutôt bien ensoleillée succédera une deuxième partie de journée capricieuse avec quelques averses sur le relief. Le Libeccio s’établira au fil des heures de la matinée soufflant assez fort à fort sur toute la partie occidentale de l’île, aux extrémités et en montagne.

Températures maximales en baisse : 20 à 25 degrés.



Mercredi 6 octobre

Cette journée sera une sorte de copier/coller de la veille : ensoleillée en matinée, nuageuse dans l’après midi avec quelques averses et de la neige au-dessus de 2100 mètres. Le Libeccio soufflera assez fort à fort sur la partie occidentale, aux extrémités de l’île et en montagne avec des rafales atteignant 100 km/h. Températures maximales encore en baisse : autour de 18 à 23 degrés et parfois très en dessous des valeurs de saison.



Jeudi 7 et vendredi 8 octobre

Temps changeant avec encore quelques possibles ondées éparses jeudi matin. Vent de Nord à Nord-Ouest assez fort dans le Cap Corse. Températures maximales : 18 à 23 degrés, et 13 degrés sur le relief.



Samedi 9 et dimanche 10 octobre

Temps changeant donnant de possibles averses. Vent de Nord-Est temporairement assez fort dans le Cap Corse et la Balagne. Températures maximales : autour de 18 à 22 degrés.