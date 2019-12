Météo de la semaine en Corse : Après le Libecciu, le Sirocco s’invite pour les fêtes

Lundi 16 décembre

Le ciel sera le plus souvent voilé par des nuages d’altitude. En journée établissement d’un bon vent de sud à sud-est (Sirocco), soufflant entre 30 et 60 km/h sur le nord de l’île et la plaine orientale. Vent faible en Balagne, de secteur nord-est modéré 20 à 40 km/h dans l’extrême sud. Températures maximales, au–dessus des normales de saison : entre 15 et 18 degrés en plaine et bord de mer, de 12 à 15 dans l’intérieur.



Mardi 17 décembre

Au petit jour les températures seront douces pour la saison : 11 à 14 degrés près des cotes, 7 à 10 dans le centre. Le temps sera bien nuageux à l’est avec de petites pluies dès la fin de la matinée. Nuages et quelques éclaircies sur la façade occidentale. Le Sirocco soufflera assez fort à fort dans le nord de l’île 40 à 60 km/h avec des rafales atteignant 75 km/h. Températures maximales 13 à 17 degrés voir 18 à 20 degrés sur la l’ouest et la région ajaccienne par effet de foehn.



Mercredi 18

Le temps sera gris et pluvieux sur la quasi-totalité de l’île. La limite pluie-neige se situera au-dessus de 2000 m. Persistance d’un vent d'Est à Sud-Est assez fort dans le Cap Corse et le long de la cote orientale. Vent de nord-est assez fort du coté de Porto Vecchio 30/50 km/h. Températures maximales en baisse 11 à 15 degrés.



Jeudi 19 et vendredi 20

Le temps alternera éclaircies et averses dans un régime de sud faible. Les maximales encore en légère baisse se situeront en mi-journée entre 9 dg dans le centre à 13 près des cotes. Vent faible jeudi puis assez fort de secteur sud vendredi 30/50 km/h sur le nord et l’est de la Corse.



Samedi 21 et dimanche 22

Peu de changement : des éclaircies mais aussi de nombreux passages nuageux donnant des ondées. Retour du vent d’ouest assez fort aux extrémités de l’île et sur la façade occidentale. Maximales en hausse : 13 à 17 dg

Pour la semaine du lundi 23/12/2019 au dimanche 29/12/2019 :

Le temps sera souvent perturbé sur la majeure partie du pays mais la Corse sera en partie épargnée par les grosses perturbations atlantiques. Les températures resteront au-dessus des normales de saison.