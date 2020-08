Météo corse : une fin août encore bien chaude et orageuse en fin de semaine

Lundi 24 août

Le temps sera bien ensoleillé mais dans l’après-midi, des orages éclateront dans le cortenais et en montagne de façon plus générale, accompagnés d’averses. Les brises seront faibles à modérées avec en soirée un bon petit courant de Nord-Ouest sur le Nord de l’ile 30 à 50 km/h. Températures maximales comprises entre 28 et 31 degrés, du bord de mer vers le centre de l’île, 23 degrés sur le relief.



Mardi 25 août

Temps bien ensoleillé avec toutefois quelques cumulus sur le relief. Les brises de mer et de vallées seront faibles à modérées. Températures maximales stationnaires.



Mercredi 26

Le soleil sera bien au rendez-vous avec des brises faibles à modérées sauf en Balagne où le vent de Sud-Ouest sera modéré à assez fort : 40 à 55 km/h. Légère hausse des maximales : 29 à 31 degrés, et 24 degrés sur le relief.



Jeudi 27 et vendredi 28 août

Soleil prédominant. Brises modérées. Températures maximales encore en légère hausse, autour de 30 à 33 degrés, et 24 degrés sur le relief.



Samedi 29 et dimanche 30 août

Le temps sera instable avec des éclaircies en matinée puis une tendance orageuse dans l’après midi. Vent d'Ouest à Sud-Ouest modéré à assez fort aux extrémités de l’île et sur la partie occidentale de l’île. Maximales en baisse : 26 à 30 degrés.

Température de l’eau de mer : 25 à 26 dg.



Tendance pour la semaine du lundi 31 août au dimanche 6 septembre

Lundi et mardi le temps restera bien capricieux avec des orages et des averses. Retour du soleil mercredi et jusqu’à la fin de la semaine. Les températures seront proches des normales ou légèrement au-dessus.