Météo corse : juste quelques précipitations en début de semaine…

Lundi 9 mars

Quelques averses intéresseront déjà notre île en tout début de journée. Ces averses se généraliseront ensuite dès la mi-journée et dans l'après-midi des orages éclateront. La limite pluie-neige se situera au-dessus de 1100 mètres. Le vent de secteur Ouest soufflera assez fort aux extrémités, sur toute la partie occidentale de la Corse et en montagne avec des rafales atteignant 80 km/h. En fin de journée le vent basculera au secteur Nord-Est, modéré sur le nord de l’île. Les températures maximales, juste de saison se situeront entre 12 à 15 degrés près des cotes, 7 à 11 dans le centre.





Mardi 10 mars

Au petit jour, les températures seront de l’ordre de 5 à 8 degrés en bord de mer, et entre -1 et + 4 dans l’intérieur. Coté ciel, les éclaircies prédomineront. Le vent sera faible en général. Températures maximales de 9 à 16 degrés du centre vers les côtes. Les températures minimales la nuit suivante seront en hausse : Entre 3 et 6 dans l’intérieur, 7 à 10 degrés en bord de mer.



Mercredi 11 mars

Peu de changements côté ciel, les périodes ensoleillées domineront tout au long de la journée. Le vent de secteur Est à Sud-Est sera modéré dans le Cap Corse, faible ailleurs. Températures maximales en hausse entre 16 et 19 degrés près des côtes, et 12 à 15 degrés dans l’intérieur





Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 mars

Beau temps sec et ensoleillé avec un vent faible de secteur Est à Nord-Est dominant. Températures minimales comprises entre 5 et 10 degrés, maximales, 13 à 19 degrés, et 13 degrés sur le relief. Dimanche 15 mars

Quelques passages nuageux mais le temps sera globalement ensoleillé. Vent de secteur Nord-Est, faible à modéré. Températures minimales en baisse : 1 à 9 degrés du centre vers les côtes, maximales, entre 10 et 17 degrés. Tendance pour la semaine du 16 au 22 mars

Temps ensoleillé avec un vent faible !