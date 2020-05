Météo corse : Orages et averses en début de semaine puis grand beau temps

Lundi 18 mai

Le ciel sera voilé le matin puis deviendra assez chaotique dans l’après midi avec des averses un peu partout sur l’île. Averses qui perdureront la nuit suivante parfois accompagnées d’orages. Le vent d’Ouest sera modéré à assez fort dans le Cap Corse le matin puis faiblira dans l’après midi. Ailleurs vent variable faible à modéré. Les températures maximales se situeront en mi-journée entre 18 et 25 degrés.





Mardi 19 mai

A l’aube les températures oscilleront entre 13 et 15 degrés près des côtes et de 9 à 11 degrés dans le centre. Le ciel sera nuageux à très nuageux avec des orages accompagnés d’averses en toutes régions. Une amélioration se dessinera dans l’après midi. En fin de matinée, le vent d'Est soufflera assez fort dans le Cap Corse, en Balagne et sur tout le nord de l’île en général, 30 à 50 km/h. Il faiblira l’après midi. Températures maximales 15 à 21 degrés.





Mercredi 20 mai

Soleil et nuages se partageront le ciel mais le temps restera sec. En début d'après-midi, le vent s'orientera au Nord à Nord-Est assez fort, sur toute la Haute-Corse et entre Porto Vecchio et Bonifacio, 30 à 55 km/h. Températures maximales s’échelonnant entre 18 et 24 degrés



Jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mai :

Grand beau temps avec un vent faible. Températures maximales comprises entre 18 et 25 dg <





Tendance pour la semaine du lundi 25 au dimanche 31 mai

La semaine promet d’être bien ensoleillée avec un vent faible. Températures minimales comprises entre 12 et 17 dg, maximales entre 22 et 26.