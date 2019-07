Météo : attention aux orages et aux fortes pluies en Haute-Corse

Dans contexte pour le moins perturbé - les orages avec fortes pluies et même grêle sur le Cap Corse notamment - le Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse (SIS2B) à d'ores et déjà pris un certain nombre de dispositions pour faire face à la situation.

En raison des risques encourus des équipes seront, en effet, positionnées sur les différents cours d'eau fréquentés par les vacanciers.

La plus grande prudence est donc particulièrement recommandée sur l'ensemble du territoire qui sera soumis aux intempéries.