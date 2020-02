Météo : Quelques pluies en vue en milieu et fin de semaine et toujours du vent ...

Lundi 24 février Le soleil brillera en ce début de semaine. Toutefois en plaine orientale quelques nuages côtiers viendront le contrarier dans l’après midi. Vent de secteur Est dominant, plutôt faible. Les températures maximales bien au-dessus des normales se situeront entre 12 et 19 degrés.

Mardi 25 février A l’aube, on relèvera de 4 à 11 degrés du centre vers le bord de mer. Quelques nuages au lever du jour puis les éclaircies l’emporteront. Etablissement d’un bon vent d’ouest aux extrémités de l’île, en Balagne et en montagne : 50 à 70 km/h/ Il se renforcera encore la nuit suivante 60 à 90 km/h avec des rafales atteignant la région bastiaise. Températures maximales : 13 à 19 degrés. Les minimales de la nuit suivante seront en baisse : 3 à 9 degrés de l’intérieur vers les cotes.

Mercredi 26 février Temps bien ensoleillé prés des côtes, plus nuageux dans l’intérieur de l’île où quelques averses pourront se produire, avec une limite pluie/neige vers 950 mètres. Le Libeccio soufflera fort à très fort, 50 à 80 km/h aux extrémités de l’île, en Balagne, en montagne et sur la région bastiaise avec des rafales atteignant jusqu’à 110 km/h. Il faiblira en fin de journée en s’orientant au secteur NW. Températures maximales en baisse : 10 à 16 degrés

Jeudi 27 février Temps ensoleillé sur une bonne partie Nord-Est de l’île (région bastiaise), plus nuageux ailleurs. Vent d’ouest modéré à assez fort. Maximales comprises entre 10 et 18 degrés





Vendredi 28 février

Encore quelques averses sur le Sud-ouest de l’île, d’Ajaccio à Bonifacio. Soleil ailleurs. Vent de SW modéré. Maximales stationnaires





Samedi 29 février Ciel souvent nuageux. Vent de Sud à Sud-Est, faible en général. Maximales en hausse.

Dimanche 1er mars Ciel souvent nuageux avec des averses. Vent d’ouest modéré à assez fort. Maximales comprises entre 13 et 19 degrés.



Tendance pour la semaine du lundi 2 mars au dimanche 8 mars

De lundi à jeudi on peut s’attendre à quelques bonnes averses sur toute l’île. Amélioration en fin de semaine. Vent d’ouest dominant modéré. Maximales en baisse.