Météo : La Haute-Corse en vigilance orange pour pluie-inondation et orages

Météo-France annonce pluies et orages toute la journée ce lundi 4 octobre en Corse mais le paroxysme de l'épisode est attendu en cours d'après-midi. L'institut de prévisions évoque de "forts cumuls" et des "phénomènes violents".Voici son bulletin : "En début d'après midi de nouvelles cellules orageuses très actives sont attendues en Corse placée en vigilance orange. Les lignes orageuses, très actives, s'accompagnent de phénomènes violents: des intensités pluvieuses de l'ordre 40 à 60 mm en peu de temps, de fortes rafales de vent et de la grêle. Sur l'ile les cumuls attendus sur l'ensemble de l'épisode sont entre 80 à 120 mm généralisés localement 150 mm. Une amélioration par l'ouest en fin de journée de lundi. À noter que, comme lors de tout évènement méditerranéen d’automne, il convient de se tenir régulièrement informé de l’évolution de la situation, des éléments d’aggravation pouvant survenir rapidement."Suivez l’évolution de la situation sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr