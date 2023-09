Météo : La Corse placée en vigilance jaune orages, pluies-inondations ce vendredi

Selon les prévisions de Météo-France du 21 septembre 2023, ce vendredi 22 septembre 2023, dès la fin de matinée, des orages actifs remontent de Méditerranée en flux de Sud-Ouest. Ceux-ci concernent dans un premier temps le Nord de l'île puis se décalent progressivement vers le Sud au fil de la journée. Au cours de cet épisode, on attend des cumuls de pluie compris entre 20 et 30 mm, atteignant localement 50 voire très ponctuellement 60-70mm notamment sur le relief central ainsi que le golfe de Porto.

Des rafales atteignant jusqu'à 80-90 km/h sont également attendues sur le relief et les littoraux de la façade occidentale (de la Balagne à Bonifacio), ainsi que de la petite grêle. La Castagniccia et le pays d'Aléria restent à l'écart de l'activité principale.



En fin d'après-midi, les derniers orages s'évacuent par le sud de l'île et le temps redevient calme.