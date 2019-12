Météo : Après une journée très venteuse, la situation s’améliore. 3.700 foyers privés d'électricité

3 700 foyers restent privés d’électricité. Les conditions climatiques sont restées difficiles toutes la journée compliquant les réparations. Ce sont maintenant plus de 200 agents et prestataires (agents d’exploitation, électriciens, élagueurs, hélicoptères, ...) qui sont mobilisés sur le terrain. Les dégâts sont très importants dans certaines microrégions. A 19h, grâce à la forte mobilisation de nos équipes et de nos prestataires plus de 90% des clients coupés au plus fort de la tempête ont été réalimentés.

Les agents EDF et prestataires poursuivront les interventions tard en soirée.