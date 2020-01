Méridionale : le STC passe à l'offensive. Le Kallisté et le Piana stoppés. Navires bloqués en Corse et à Marseille

"C'est peut être notre dernier combat et nous allons le mener jusqu'au bout" affirme déterminé le délégué STC de La Méridionale en Corse-du-Sud sur le port d'Ajaccio où comme ailleurs tous les navires qui naviguent entre la Corse et Marseille sont bloqués par les grévistes.

"S'il le faut on ira également bloquer les ports de Toulon et de Nice et le Girolata, positionné actuellement sur l'Italie pourrait s'arrêter comme le Kallisté et le Piana, désormais à l'arrêt à Marseille".



Pour le STC il importe aujourd'hui que le projet commun de desserte de l'Île arrêté au mois de Juin 2019 soit respecté par toutes les parties.

"Aujourd'hui nous sommes loin du compte" martèle Marc-Aurel Orsoni. "Les engagements pris ne sont pas respectés".

Et pour le STC de La Méridionale il n'est pas question de rester en l'état.

"C'est peut-être notre dernier conflit. Et nous allons le mener jusqu'au bout" prévient le délégué STC de La Méridionale en Corse-du-Sud sur le port d'Ajaccio où les premiers effets du blocage sont visibles…

Plus d'infos à venir.