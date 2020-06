"Merci" : le cadeau de Pierre Farel au personnel hospitalier d'Ajaccio

« Merci », c’est le mot inscrit par Pierre Farel au centre de son œuvre. Ce message simple que tout un chacun souhaite adresser au personnel hospitalier, qui a fait front durant la crise - pas tout à fait terminée - du COVID-19. Mais lorsque l’on est un artiste, l’expression prend une forme différente des applaudissements entendu chaque soir à 20 heures. « Tout s’est passé pendant le confinement » explique le peintre, « je me demandais quoi faire pour soutenir les soignants. Et puis j’ai préparé cette peinture, sans penser à l’ampleur que ça prendrait ».





En effet, très vite, l’oeuvre est partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Et il lui vient alors l’idée d’en faire don : « J’ai voulu les remercier chacun, soignants et personnels des hôpitaux ». Une véritable chaîne de solidarité a permis la création des 3 000 exemplaires : le papier a été offert par Stéphane Mayeur de Buro+ et Jean-Marie Corticchiato du supermarché Spar Plein Soleil. L’impression quant à elle est offerte par Franck Caccavelli sur du papier d'art Antalis.



Une initiative qui ravit le directeur de l’hôpital de la Miséricorde Jean-Luc Pesce : « Nous sommes heureux d’offrir une lithographie par agent à cet hôpital qui a tant œuvré pour lutter contre le COVID-19 ». Tout comme, Bernard Lecomte, directeur médical de crise et conseiller médical de l’hôpital : « Dedans il y a tout : le rappel des gestes barrières, les tasses de café, et ce lien d’une équipe au service des soins ».





La création de Pierre Farel sera également visible en grand format dans le hall d’entrée du futur hôpital : « Un hôpital est aussi un endroit de vie, je suis heureux que l’art puisse y entrer » se réjouit Jean-Luc Pesce. D’autant que l’œuvre ne sera pas la seule : « Quelques amis artistes sont prêts eux aussi à faire des fresques pour le nouvel hôpital » annonce le peintre.