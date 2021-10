Menaces sur le maire de Sisco pour l'achat du couvent de Sainte-Catherine : la plainte classée sans suite

Vous ne savez pas les problèmes que vous allez rencontrer si vous restez acquéreur du manoir Sainte-Catherine" : en mars 2021 le maire de Sisco avait reçu un appel anonyme menaçant, lui demandant de renoncer à l'acquisition du couvent Sainte-Catherine qui se trouve sur sa commune. Ange-Pierre Vivoni avait alors déposé une plainte auprès de la gendarmerie en relayant les propos menaçants lors de la conversation téléphonique.



Trois semaines plus tard, les enquêteurs ont retracé l'appel qui provenait d'un homme âgé résidant à Paris. Le retraité prénommé Paul avait une agence immobilière à Paris qu'il a vendu il y a une dizaine d'années. Ce dernier aurait continué "par amour du métier", à prospecter pour des anciens clients et s'était donc intéressé au couvent en vente pour des futurs acquéreurs. Entendu par les gendarmes, ce dernier a reconnu avoir contacté le maire de Sisco par téléphone, en revanche il nie avoir fait pression sur l'élu pour qu'il retire sa délibération.



"Il n'y avait pas d'enregistrement, mes secrétaires entendaient mes réponses mais pas ses propos alors c'était ma parole contre la sienne", déplore Ange-Pierre Vivoni. Compte tenu de l'insuffisance de charges contre l'homme "la plainte a été classée sans suite au mois de juillet", explique le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery, confirmant une information divulguée il y a quelques jours par nos confères de France3 Via Stella.



Une acquisition avant la fin de l'année



L'achat du couvent de Sainte-Catherine par la mairie de Sisco reste toutefois d'actualité. "On avance beaucoup avec l'Etat", assure le maire qui espère signer la vente avant la fin de l'année. La municipalité a pour projet d'en faire un lieu culturel notamment d'y créer un musée "terre et mer" où toutes les espèces protégées y seraient présentées et répertoriées.