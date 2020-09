Med7 à Porticcio : Core in Fronte appelle au rassemblement

C.-V. M le Mercredi 9 Septembre 2020 à 21:45

Core In Fronte organise un rassemblement et un tractage pour l'ouverture du sommet du #Med7 à Purtichju, ce jeudi 10 septembre à 17 heures. Le parti nationaliste entend faire passer un message à l'ensemble des chefs de gouvernement rassemblés en Corse du Sud. Pour Core in Fronte "les droits du peuple corse sur sa terre sont niés". Pour le clamer haut et fort il appelle le mouvement national à s'y associer. Il lui donne rendez-vous à 16h15 sur le grand parking de Purtichju.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements