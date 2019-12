Mauvais temps : les élèves pourront quitter leur établissement à la fin des cours de la matinée

En raison des très mauvaises conditions météorologiques sur l'ensemble de notre région et ce dès midi, vous trouverez ci-après les instructions:



Corse du Sud 1er et 2nd degrés: les élèves déjeuneront dans leur établissement; pour les écoles et établissements concernés, le ramassage scolaire s'effectuera à 13h, dès la fin du repas.



Les activités des élèves du 1er et 2nd degrés en extérieur sont interdites à compter de 12h.



L'ensemble des écoles et établissements de l'ile sont ouverts pour permettre aux élèves de rester en sécurité jusqu'à leur prise en charge par leurs parents. Les parents qui le souhaitent sont autorisés à venir chercher leurs enfants. Concernant les élèves externes non pris en charge par les transports scolaires, les parents sont invités, dans la mesure du possible, à les garder chez eux cet après-midi