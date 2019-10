Mausoleo : Un homme fait une chute de plus 8 m en montagne

Charles Monti le Mercredi 9 Octobre 2019 à 16:30

Une homme de 60 ans a chuté de plus de 8 mètres ce mercredi un peu avant 13 heures, lors d'une randonnée effectuée entre Olmi-Cappella et Mausoleo en Balagne. L'homme gravement blessé à été secouru par le groupe de montagne des sapeurs pompiers (GMSP) de Haute-Corse puis pris en charge et évacué sur le centre hospitalier de Bastia par Dergon 2B , l'hélicoptère de la Sécurité civile.

